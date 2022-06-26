海報師︱阮大勇獲金像獎頒專業精神獎 移居台灣掛念香港 (23:50)

阮大勇有「海報師」之稱，早年在廣告公司任職，1975年交出他首張電影海報《天才與白痴》後，展開電影海報創作歷程，被封為「香港電影海報教父」。他51歲退休，與家人移居新西蘭，封筆10年，因喪妻搬返港，以畫畫打發時間，感恩上天給他這天賦。2016年許冠文的兒子許思維執導紀錄片《海報師：阮大勇插畫藝術》，2017年阮老師獲香港電影金像獎頒「專業精神獎」。

2018年，阮老師再婚娶Virginia，3年前移居台灣。他稱跟太太到台中旅行，被高美濕地的美景吸引而留下來。他稱香港的畫畫環境欠理想，昔日在港的家中畫畫，要在大門加裝鐵片以磁石吸住畫布，就站著畫，因為枱是用來食飯，將畫具搬來搬去好麻煩。現在身在台灣也掛念生活了60年的香港，這是他事業發展與給他所有的地方。原本台灣香港往返方便，但估計不到疫情讓大家難見面。阮老師畫出彩紅以畫畫為終身事業，問他若當年沒選擇這條路，會做哪個行業？他說：「我有信心用手工做的也可勝任，這是遺傳，我爸爸寫書法的，媽媽的剌繡好靚。我的兒子讀建築，有正職但畫得一手好畫，至於女兒的畫風好強，行家看過也大讚，但她好少畫，有點可惜！」

（即時娛樂）