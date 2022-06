昨天(26日)是秦沛(Paul哥)的77歲生日,Paul哥女兒姜麗文和兒子姜文杰,分別在社交網貼慶祝相及片段。77歲的Paul哥老當益壯,在女兒面前擺「金雞獨立」甫士,有姿勢有實際,姜麗文則肉緊叫爸爸小心;另一條片姜麗文送上蛋糕及吻賀冧爆爸爸,Paul哥露出滿意笑容。

姜文杰則偕老婆Rain一同慶祝Paul哥生日,新抱Rain送上乳豬造型蛋糕,幾可亂真,而Paul哥搞笑地扮乳豬雙眼的閃燈,不停眨眼,十分精靈。姜文杰寫道:「Happy Birthday 爸爸,祝你每日開開心心﹑健健康康﹑快快樂樂﹑平平安安,今年第一次有新抱@rainnnnlee整蛋糕俾你食,係咪好幸福呢?希望你鍾意呢個乳豬蛋糕啦﹗Happy Birthday Dad, may all your wishes come true﹗」

