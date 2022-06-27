柯煒林對金像獎最佳男配角最佳新演員有信心：輸人唔輸陣 (13:47)

柯煒林和陳海寧今天（27日）到尖沙嘴出席時尚鞋履手袋品牌活動，今次是他們相識8年，首次一起出席公開活動。

柯煒林憑《濁水漂流》獲「第40屆香港電影金像獎」最佳男配角及最佳新演員兩項提名，問他可有信心奪獎？他說：「有信心，輸人不輸陣，有份入圍真的與有榮焉。我覺得每個入圍角逐『最佳新演員』都有值得攞獎原因，王丹妮在《梅艷芳》中演到梅艷芳的神韻、《媽媽的神奇小子》的馮皓揚和梁仲恆，演到蘇樺偉不同時期面對的困難，《殺出個黃昏》的鍾雪瑩則面對一班大前輩也不怯場，至於自己就勝在用眼神交代對白。」

在旁的陳海寧表示最佳新演員真的很難選擇，反而希望梁仲恆奪金像影帝，她說：「作為新人能入圍最佳男主角，都替他高興，最佳女主角則睇好《智齒》的劉雅瑟。」

說到工作，柯煒林表示剛拍完一部以現在香港社會為題材的短片，找來陳海寧演出。陳海寧開心與柯煒林合作，她說：「他好靚仔，不用演出時望著他也賞心悅目。我們很熟，所以很有默契，不出聲都知對方要什麼。」柯煒林拍了多部短片，但未敢拍長片，他說：「未夠膽，還有很多東西要學，目前先專心做演員。」

（即時娛樂）