岑寧兒音樂會尾場獲謝寧捧場支持 孖林家謙以歌聲代替說話 (14:29)

岑寧兒笑指前幾晚都是她想弄哭表哥，尾場卻被表哥「回饋」一個。（陳釗攝）

岑寧兒和林家謙都是寡言系歌手，2人以歌聲代替說話。（陳釗攝）

岑寧兒昨晚（26日）於九展完成一連4場《Home is...》音樂會2022，媽咪劉天蘭繼續現身撐愛女，岑寧兒爸爸岑建勳前妻謝寧亦全家總動員捧場，劉天蘭主動上前握手問候，其他捧場嘉賓包括鄧麗欣。

尾場嘉賓是林家謙，當岑寧兒唱到《抱著你》末段時，台上突然傳來林家謙的和音聲，觀眾聽到聲已尖叫，兩位「寡言系」歌手沒有多言，用歌聲代替說話，隨後合唱《聽風》，結束時岑寧兒只輕輕地答謝一句：「多謝林家謙。」

岑寧兒與擔任音樂總監的表哥陳哲廬（Jerald）則上演溫馨一幕，岑寧兒再次答謝表哥專程從加拿大回港撐他，Jerald亦趁最後一場訴心聲，他坦言這2、3年過得很艱難，覺得自己已「收檔」，幸得家人和朋友的支持，重新燃點他心中團火。

去到演唱會尾段，岑寧兒有感而發，她說正如Jerald所言，這幾年每個人都過得艱難，因此今次音樂會以家為主題，寓意在無常環境下，會轉變及失去一些東西，但亦會帶來許多可能性，希望大家能好好照顧自己的心。

由於觀眾反應熱烈，完騷後仍不願離場，演唱會最後3度Encore，岑寧兒笑說：「我知我衰，很久才開一次騷，可能4個月後又開呢？不如我放個假後就開Part 2囉！」

岑寧兒完騷受訪時，被問到是否已有計劃再開騷？她笑言講完已縮沙，舞台效果而已，她對開騷抱平常心，無論大場、細場、什麼模式她都無所謂，一樣照唱。談到她與林家謙欠「交流」？岑寧兒解釋是根據每位嘉賓個人特色放進歌單，與林家謙的環節正是想帶出靜態和療癒，並笑言：「大家熟到不用說話、不用對望，都可以充滿默契地合唱，這樣很正。」

至於與Jerald的感動位，岑寧兒笑指前幾晚都是她想弄哭表哥，尾場卻被表哥「回饋」一個，但很開心見到對方狀態愈來愈好。她表示父親因不在港，故未能親身到場，但連續兩晚收看直播支持。

（即時娛樂）