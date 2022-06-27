盧巧音等足近半年終開騷 考慮開巡唱兼順道探親友 (14:57)

盧巧音（Candy）原定1月初舉行的《盧巧音時間綫音樂會》，因疫情影響延期近半年，昨晚（26日）終於在旺角麥花臣場館順利完成，黃耀明、樂隊Kolor也來捧場。Candy整晚說話不多，純以歌會友，並一口氣唱出25首新舊作品，直至演出尾聲，她才如釋重負分享感受：「等了半年，終於搞到，多謝大家守候和等候！多謝我老公，他都有壓力，辛苦他照顧我，又幫手做家務。」

演唱會採用四面台設計，舞台上有一顆連根大樹裝置，懸掛在半空，Candy以一頭短髮﹑配以華麗黑色晚裝登場，唱出搖滾歌《控制狂》炒熱氣氛，歌單也不乏首本名曲《好心分手》、《落地開花》、《深藍》、《自戀影院》等，她邊唱邊在台上除衫、換衫變裝，中場又加插無伴奏合唱（A cappella）環節，與組合SENZA演繹《哲學家》和《田園驚夢》，帶出視覺與聽覺驚喜，觀眾拍掌和尖叫不停。

Candy最後以一曲《垃圾》作結，當聽到台下瘋狂歡呼大嗌Encore，她指準備的歌曲已唱完，於是花了幾分鐘，跟粉絲真情剖白，她說：「我好開心見到你們，我會再做新歌，希望大家繼續支持香港歌手，這段時間好艱難，大家明啦！明就明啦！我不知道將來見不見到你們，因為好多人會移民，不留在香港，不過一切在心中，我將自己心聲寫在《其實我想寫隻歌》裏面。」

完騷後受訪，Candy獲老公蘇浩才（Sammy）陪同兼輕吻額頭，場面甜蜜，重提音樂會延期，她坦言這半年等得很辛苦，又擔心演出要取消，曾經睡不好、食不安，因而體重驟降，幸好補辦揀到周日檔期，團隊亦能整齊出席，她的磅數已回升少許。

問到工作是否受疫情影響大？她續說：「冇乜大影響，因為過去3年冇乜工作，大家明啦！我最近剛拍完一部戲，好開心，在疫情下拍攝都停過幾個月，冇辦法啦，大家同坐一條船，希望疫情盡快完結，人人有工開啦！」

她又指留家抗疫2年多，困到好鬱悶，靠與老公周圍跑步散心，好期待再赴泰國、台灣、日本旅行，又透露身邊好多朋友移民，感到不捨，她說：「我都希望朋友們有更好發展，等疫情過去，將來輪流去探他們，夠遊足1年，順便四圍去搞巡迴音樂演出，有得諗！」

（即時娛樂）