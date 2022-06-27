戴耀明分享兒時與媽媽窩心事 沈可欣哽咽自責無暇照顧囝囝 (16:30)

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持的《日日媽媽聲》第2輯，昨晚（26日）播出第10集，請來姚瑩瑩、沈可欣、黎耀祥及戴耀明擔任嘉賓。

出名孝順的戴耀明帶同媽媽參與錄影節目，戴耀明分享兒時與媽媽的窩心事，他說：「細個成日便秘，醫生叫我要做多啲運動，之後阿爸阿媽就陪我行樓梯，每日10次、8次左右，記得阿媽嗰時話『第日阿媽年紀大咗，陪唔到你咁樣行，大個咗唔好再便秘，衰仔』。」

為感謝媽媽多年來的照顧與支持，戴耀明送上手寫心意卡並讀出內容：「親愛的媽媽，人生幾十年光景，真的過得很快，轉眼間你也80幾歲了，正所謂有今生冇來世，幸運和你有緣做母子，希望有生之年你能開心過每天，食多啲好食嘅嘢，對你來說食落肚就係最實際，衰仔明仔上。」

《愛‧回家之開心速遞》的沈可欣和姚瑩瑩分享湊仔心得，她們表示做媽媽後，事事以小朋友為先，已沒有「me time」。提到做演員工作繁忙，有時難以抽空陪小朋友，身為兩子之母的沈可欣自責做得不夠好，她哽咽說：「睇番啲相覺得miss咗啲嘢，因為工作陪少咗佢哋，我係有guilty（內疚）嘅，有時返到屋企佢哋已經瞓咗覺，好似冇咗同佢哋一日嘅時間，作為媽媽我自覺做得唔夠，應該要陪佢哋多啲，教佢哋多啲嘢。」

視帝黎耀祥則分享與囝囝相處點滴，他指囝囝現在已長大成人，與囝囝的距離感雖然變大了，但感情仍深厚。當主持問到對囝囝有什麼期望時，祥仔笑言：「好奇怪，好多父母都話冇所謂，但當小朋友長大之後，你會期望佢成為你心目中嘅人，但慢慢就會放棄，因為知道呢個願望係唔會實現，始終大家行唔同嘅路，價值觀都唔同。」

（即時娛樂）