林家謙攝氏34度高溫影個唱海報流汗少：我都幾熱得㗎喎 (17:35)

林家謙在攝氏34度高溫拍個唱海報，兼且要不停換裝，但出奇地他甚少流汗。（大會提供）

林家謙將於8月在紅館舉行演唱會，日前他在炎熱天氣下，為個唱影海報。（大會提供）

林家謙昨天在社交網宣布，將於8月24日至26日首登紅館，舉行3場《SUMMER BLUES》演唱會，7月5日優先訂票，7月14日公開發售，不少歌迷昨晚已留言跪求加場，亦有海外粉絲留言跪求有online騷。

家謙一班圈中友好包括林一峰、陳凱詠、陳蕾、黃偉文、少爺占、何雁詩和林欣彤等紛紛留言恭賀，其中Tyson Yoshi留言：「好熱哩。」Serrini亦搞笑留言：「一演唱會十張海報，你set到個standard好高。」

早前林家謙拍演唱會海報，當日達攝氏34度高溫，大隊於杳無人煙的海邊，流着汗餵着蚊濕住身，穿梭大海及樹叢之間，用了近8小時拍攝。林家謙還要配合不同造型，穿上不同外套及毛衣配搭，見到都覺得熱；不過，神奇地林家謙全日都不慍不火，流汗不算多，他笑稱：「係喎，還好喎，唔知點解，我都幾熱得㗎喎。」

拍攝其間，偶有玩水上活動朋友經過，一發現是林家謙，即大叫：「嘩！林家謙呀！」然後一路等家謙上岸回來影合照，就連幫忙拍攝的船家都忍不住問：「林家謙呀，林家謙你係咪開演唱會呀？我要買飛呀，幫我買飛呀…我個女勁鍾意你。」由於開騷消息要保密，家謙只好笑住亂答船家：「哎呀！佢知我哋影演唱會海報呀，佢𢱑飛呀，咁點呀？ 哈哈！唔知呀，明年啦，多謝你。」

當天影了近千張相，林家謙也問：「哎呀咁多點揀？唔捨得唔用，可唔可以用晒？」一向破格的他，最後揀了10張照片做海報，他昨晚已於Ig公布其中2張，並說餘下有8張，今天（27日）開始於全港不同巴士站會見到，叫歌迷得閒就拍低並放上Ig限時動態。

林家謙今早在Ig限時動態率先貼了第3張海報，寫上：「阿叔瞓唔著出去食早餐見到，其餘靠（Repost）你哋啦。」

（即時娛樂）