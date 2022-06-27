神徒為教主盧瀚霆辦慈善生日月 《King Kong》MV水樽屬非賣品 (18:08)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）下月7日迎來27歲生日，眾「神徒」（粉絲暱稱）為偶像舉行「慈善生日月」，舉辦連串慶祝活動，以為期兩周於旺角某商場舉辦《Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store》作頭炮。Anson Lo國際後援會會長Annie強調，不會邀請「教主」到場，她說：「『教主』如果出現會淪陷！」

對於「教主」隊友姜濤撰千字文自責生日打卡險釀人踩人意外，籲粉絲理性追星，Annie稱不會特別評論：「如果在街外拍攝，都會吸引途人走埋去，但我們會盡量配合『教主』，他工作時不會去打擾他。」

商場活動場地以慈善展覽為主題，展示「教主」不同造型公仔、1800位粉絲照片砌成的巨型肖像海報、Anson Lo親筆寫給「神徒」的信，以及《King Kong》MV出現過的水樽道具，亦設置以「教主」喜愛的粉紅色為主軸的打卡位，以及發售為慶祝「教主」生日，特別製作的13款期間限定生日應援周邊產品。Annie表示展覽籌備4個月，花費6位數字，收益扣除成本，會全數撥捐10間本地慈善機構。

活動中最珍貴展品，絕對是Anson Lo歌曲《King Kong》MV出現過的水樽道具實物，是MV美術總監Karson Liu得悉慈善展後便即時借出，Karson曾表示「神徒」很想購買這款水樽，但此乃「非賣品」，Annie說：「個水樽好多人想要，因為是非賣品，可能都要買保險，其實整個展覽商場都已經買保險。」

（即時娛樂）