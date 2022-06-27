Nowhere Boys演唱會6‧29售票 鼓手Nate化身導遊帶觀眾漫遊宇宙 (18:35)

樂隊Nowhere Boys將於7月23日假旺角麥花臣場館舉行「Nowhere Boys"Know Where to Go"音樂會2022」，上周Telegram粉絲優先預購反應熱烈，現宣布後天（29日）起於Cityline公開發售。

尚有三星期開騷，Nowhere Boys除了綵排練歌，還為台上視覺效果設計緊密開會。隊長兼主音Van透露，今次歌單和舞台氣氛交由鼓手Nate主理，他說：「Nowhere Boys每次演出嘅歌單都由Nate負責，今次仲會配合埋台上巨型video wall，有山有海，有過去有未來，總之好多好靚好特別嘅影像，配合歌曲，帶動全場氣氛。」結他手Ken表示：「我哋夾咗咁耐，已經好有默契和感情，Nate今次重任係建立我哋同觀眾嘅感情。」

得到隊中所有成員的信任，Nate表示好開心：「我哋期待呢個騷好耐，可以話籌備咗接近7年，過往由觀眾主導我哋rundown，但今次由我話事，帶大家去宇宙旅行，我想設計一款好似旅行團導遊用嘅旗仔，讓觀眾更投入主題，跟住我去旅行，咁就唔會走失。」

過往Nowhere Boys開騷的周邊產品都大受歌迷歡迎，Van說：「除過往都有嘅tee、袋和毛巾，仲有好多特別為今次演唱會設計嘅紀念品，稍後陸續公布。」

（即時娛樂）