《The Ladies In Red》音樂會下月舉行 雷深如興奮：我哋可以好強大 (19:19)

近年香港樂壇回復熱鬧，當中不少女音樂人，不僅可以兼顧不同崗位，而且更能獨當一面。8組音樂單位雷深如（J.Arie）、章尾而（Jamie）、FIESTER、鍾楚翹（CHOR）、Anna hisbbuR、陳嘉（CHANKA）、iii和WHIZZ，分別於7月19日及20日假旺角麥花臣場館舉行《The Ladies In Red》音樂會。

對於今次連續兩日全女班舉行音樂會，J.Arie說：「我腦內一直都想有呢件事出現，依家終於發生，依家女性比以前更夠膽做一啲out of外界認知佢範疇嘅嘢，例如女生音樂，唔只限於情歌，唔一定楚楚可憐，扮演受害者嘅角色，我哋都可以好強大，去追求自己覺得啱嘅嘢。我哋8個單位，各自都有好鮮明嘅direction（方向），就以band為例，以往女仔band香港好少，但依家有好多，好似我哋今次就有FIESTER同WHIZZ，係一個好開心嘅局面，所以我都好想演出後，留低睇埋個騷。」

Jamie則說：「我本身唔在乎人哋對我嘅批評或者眼光，但如果嗰樣嘢對我好，我會吸收、攝取，但純粹只為發泄，我就會bye bye！」WHIZZ的主音王雨山則希望在台下時做回自己：「如果係表演就會好在乎，所以會預備自己做到最好，如果平時出街或交流，我就唔係好理人哋點睇，因為我覺得只有表演嘅時候你先需要focus到我身上，但日常生活想做番自己。」

（即時娛樂）