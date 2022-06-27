胡鴻鈞澳門音樂會如火如荼 孖張兆輝食飯「父子重聚」 (19:47)

胡鴻鈞（Hubert）為準備7月中在澳門舉行的《胡鴻鈞The Day With You與你到此一遊》音樂會，特意提早抵達澳門準備及宣傳，其間舉行粉絲見面簽名會，與樂迷互動，又接受不同澳門媒體訪問。

Hubert表示音樂會準備得如火如荼，忙於與內地樂隊排練，以及與舞蹈員排舞，「今次rundown同香港音樂會有啲唔同，揀咗啲內地朋友相對熟悉嘅歌，希望有新歌唱畀大家聽，至於騷肌就賣關子先」。

難得去到澳門，作為新版「初哥哥」的Hubert，特意到訪十月初五日街見識打卡。Hubert解釋先前拍《十月初五的月光》時，沒機會去澳門取景，今次終於能親身到訪，還去了大三巴，品嘗地道美食葡撻、豬扒包等，重拾旅行感覺。

在澳門其間，Hubert與張兆輝「父子重聚」。Hubert透露與輝哥在電影《一樣的天空》演父子，近日輝哥身在澳門，2人相約飯敘，他說：「之前同輝哥合作時已經覺得呢位前輩為人和藹可親，無架子，拍戲上指導咗我好多，同埋見到佢對角色嘅執著投入，因為佢角色係潮州人，有幾句對白佢專登講潮州話，睇得出佢研究得好仔細。」

（即時娛樂）