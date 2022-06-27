七人樂隊｜《別夜》余香凝不捨離別 與吳澋滔初嘗禁果 (20:08)

余香凝和Ian戲中演被拆散的小情侶。（大會提供）

電影《七人樂隊》由7位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手，各自抽籤一個年代，執導一個與香港有關的故事。

由譚家明執導的單元《別夜》，發生於1980年代末，當時正值移民潮，一對中學初戀情侶，因女方的父母決定舉家移民，男方父母決定留港而被迫分手。譚導演解釋這個故事是關於去與留的問題，揀選移民潮作為故事背景，是因為這是最能代表1980年代香港的主題。

余香凝（Jennifer）和吳澋滔（Ian）在戲中扮演被拆散的小情侶，這是吳澋滔與譚導演事隔14年再度合作，他們首次合作電影《父子》，就令Ian以9歲之齡橫掃台灣金馬獎「最佳男配角」、香港電影金像獎「最佳男配角」及「最佳新演員」殊榮。今次再度合作，譚導演就考驗Jennifer和Ian的情感演繹，兩位演員在見面不久就要扮演熱戀情侶，他們既要表現出初戀愛侶，對感情的青澀感，又要流露分別在即難捨難離的激情。

2位演員有多場親密演出，除了熱吻戲分外，更挑戰纏綿牀戲。Jennifer扮演的角色深愛着初戀男友，決意要在分手前，將自己所有的第一次都送給他，於是一對小情侶在分別前的最後一夜偷嘗禁果。

Ian的角色雖然對發生關係有猶豫，最終抵不住對女友的愛戀，上演了纏綿親密的牀戲。兩位演員為拍攝這場牀上戲，都要祼露上半身拍攝，最後兩人的演出都順利達到譚導演的要求。

（即時娛樂）