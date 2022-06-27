高海寧跟無綫傾續約陷人生交叉點：慎重考慮完先同大家講 (20:50)

高海寧（高Ling）年初傳因客串內地劇《三十而已》後，人氣急升兼工作量大增，有意趁機外闖離巢，並拒續約無綫，告別合作14年的娘家，無綫為留人給予「甜頭」，安排她35歲生日出發，跟隨首席創意官（創意總監）王祖藍北上參加交流活動，但高Ling仍未肯續約，故被踢出內地劇《隱娘》，改由黃智雯頂上。高Ling完成內地工作後，寧四圍飛度假也不返港，離港5個多月，至今天（27日）為主演的新劇《童時愛上你》，才返港現身無綫宣傳活動。她強調仍未約滿，續約一事洽談中，但未肯透露有否獲其他公司接洽。

高Ling說：「有好多嘢我覺得可以合作得更加好，公司好好，話畀啲空間我去玩諗吓，但就好有誠意，我同公司亦合作得開心，所以今次回來除宣傳劇集，希望可以正式傾好份約。」

問續約成數大不大？她說：「就睇睇條件啱唔啱。（會否要求續約換獎？）好明顯咁多年來，我都冇做過這件事，如做咗就唔會一個獎都攞唔到，我覺得攞獎好睇天時地利人和，角色獲觀眾認可重要啲。」

對於被指想主力返內地發展，她說：「如果有機會打開另一個巿場，也不是壞事，做演員可以多啲嘗試新製作，今次喺內地拍綜藝節目，都學到好多嘢。」但她不肯透露有沒有其他公司接洽，「關乎前途嘅事，等我慎重考慮完先向大家講，依家要諗清楚究竟自己想點，呢個時候我覺得是面對人生交叉點」。

同場的袁文傑在劇中跟高Ling演兄妹，他透露當中有場戲要大罵父親胡楓（修哥），是他入行以來最大聲浪的演出，他說：「看劇本排練時沒有想過會這樣，但現場氣氛和環境令到我爆了出來，拍完我都有向修哥講不好意思，他就笑笑口，可能見我還怒氣冲冲走埋去。」

（即時娛樂）