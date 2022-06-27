焚身｜孖陳靜拍親熱戲 鄭嘉穎事前同太太備案：唔講就死得喇 (21:31)

陳靜在電影《焚身》跳出框架，飾演癡戀鄭嘉穎的鋼琴老師，不惜介入男方與朱晨麗的婚姻；她自言終於恨到演精神病人角色，過足戲癮，片中有很多發揮。鄭嘉穎稱未遇過被癡戀的經歷，他說自己是已婚男人，家裏有他很愛的妻兒，當然不想發生這些事。片中他的角色疑因醉酒斷片，發生出軌行為，鄭嘉穎斬釘截鐵表示在現實中這種事情不會在他身上出現，皆因他醉到不省人事只會睡覺。

婚後的鄭嘉穎避免惹誤會，寧願做異性絕緣體，跟陳靜和朱晨麗拍戲以外沒有電話或電郵聯絡，「我的生活沒趣味，都是工作、打波、放遙控車，對着老婆和兩個仔，傾工作有經理人電話，冇時間交新朋友，可免則免。（電話內是否刪除了所有女性朋友的聯絡號碼？）又不用，不想接聽調去靜音！」他希望以實際行動，令太太陳凱琳放心。談到他與陳靜有場激烈糾纏戲，鄭嘉穎表示老婆沒有監場，但他已事先備案：「不講就死得喇！」

朱晨麗在片中借故試探老公有否出軌，她笑言現實未試過試探男友：「拍拖會百分百相信他，男友評分要累積回來，好彩未遇過渣男。」陳靜自覺年輕時未成熟，會評價前男友是渣男：「現在學識睇開，只期待將來多於回望過去的經歷。」

（即時娛樂）