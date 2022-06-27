呂爵安後援會設收費會員制 有爵屎不滿冇換admin 向MakerVille發公開信 (22:59)

MIRROR成員呂爵安（Edan）的後援會近日宣布設收費會員制，並公開招募會員，惹來不少「爵屎」（粉絲暱稱）不滿；因為後援會的4位admin曾被部分會員投訴管理不力，故於去年9月辭職，現在4人又再運作後援會的事務，有「爵屎」質問4人為何說要辭職卻又連任，更有粉絲向Edan表達不滿，問為何沒兌現換屆的承諾？

Edan知悉有「爵屎」不滿安排，在社交平台的群組解釋。他稱後援會內有事情發生時，已第一時間向公司報告，公司的意見是叫他專心做好演出工作，不宜參與後援會的事，公司會處理。他又稱因牽涉金錢與保密問題，故公司保留已建立信任的後援會admin。

對於Edan的回覆，自稱是「一群極愛爵安的爵屎」向MakerVille發出公開信，稱目前後援會的4名admin任意妄為，由他們繼續管理是荒謬絕論，並指控有一名admin成立個人公司管理後援會的財務，表示擔憂、存疑及不滿，對MakerVille的安排感困惑。公開信列出現有admin罪狀，包括欠領導力、支援力、溝通能力、處事透明度及財務狀况成疑等；又指MIRROR其他成員的後援會也有換admin，為何Edan的不能換？有表示突然強行收費會員制，有粉絲已決定退會不加入。

Edan後援會的admin其後作出回應，承認有不足並道歉，希望再重整後援會，團結「爵屎」再出發；同時承諾MIRROR演唱會後會讓會員投票選出合心意的admin。財政方面，會成立公司並由會計師跟進。

（即時娛樂）