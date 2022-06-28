林利跟老婆爆婚變暫時分居 Erin：人生很短 生活很難 (14:22)

林利在2019年跟台灣女友陳貞均（Erin）結婚，現已定居台灣的林利，跟太太不用分隔兩地，惟近日卻爆婚變。

事緣Erin前天（26日）在社交網貼了和林利對話的片段，似是帶醉向老公發脾氣，又鬧林利騙吃騙住，甚至斥林利沒有贈她鑽戒和婚禮，而林利則反斥老婆常喝醉酒，希望她能表現成熟些，林利反駁老婆指他呃飲呃食：「我住你家，我沒有幫你付錢嗎？」Erin聞言則拋下一句：「那我們到此為止。」林利則說：「沒關係，你喜歡到哪為止都可以。」不過該影片已被刪除。

Erin今早在社交網有感而發寫道：「生命旅程原本就是有緣人的相伴邀約，無論如何，請好好善待所有的同行的夥伴們，他們總是陪伴了你一段人生。雖然很少人可以陪你走完全程，離開的就成為回憶，留下的才是生活，真誠以待，一切隨緣；要知道，人生不會太圓滿，珍惜了，便是永遠，人生很短，生活很難，好好享受當下的旅程。」

林利接受台灣傳媒訪問時讚老婆是好人，只是喝酒後就變了第2個人，言談間還暗示Erin有酗酒問題。問到2人是否離婚？林利表示對Erin已失去當初的感覺，但未商討是否離婚，不過已決定暫時分居。

（即時娛樂）