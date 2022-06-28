《聲夢傳奇2》Sabrina《說散就散》登YouTube熱門三甲　導師林奕匡感驕傲 (14:38)

趙紫諾所唱的《說散就散》在YouTube登上熱門三甲位置，導師林奕匡（圓圖）為她感到驕傲。（大會提供/資料圖片）

上周六（25日）播出的《聲夢傳奇2》，因表現超班而被封「大魔王」的Sabrina（趙紫諾）獻唱高難度的《說散就散》，大騷厚實沉穩唱功，最終以近乎爆燈的「23盞綠燈」成績一鳴驚人。

該首歌曲同晚於無綫官方YouTube上架，即晚已勁吸近10萬點擊。截至今早10點，Sabrina版本的《說散就散》累積點擊次數逾21.6萬，該版本昨日開始穩守熱門影片第3位，成績不俗。

Sabrina亦於Ig上載比賽當日照片，透露很喜歡《說散就散》，並謂能夠將歌曲帶上舞台感到很幸福；她更公開感謝導師林奕匡教導：「多謝你在這首歌裡的指導，凌晨兩點多都在給我發錄音，任何想問的或者有問題的都可以問你真的好感激。」林奕匡則回覆謂：「So proud of you dear！never stop believing in yourself！ Looking forward to your upcoming performances！（為你感到驕傲，永遠不要停止相信自己，期待你之後的表演。）」

（即時娛樂）