《童時》高海寧素顏上陣 張振朗舉鐵騷肌 胡楓爆Seed鬧仔夠中氣 (15:04)

高海寧素顏上陣拍攝被張振朗化妝戲分，而張振朗在劇中半裸上身操肌。（大會提供）

由高海寧（高Ling）、張振朗、陳展鵬、糖妹（黃山怡）、胡楓和袁文傑等合演的無綫劇《童時愛上你》，逢周一至周五晚9點半翡翠台播映。

劇集昨晚（27日）首播，焦點落在女主角高Ling身上，飾演女強人雷紫彤（Amanda）的高Ling，於首集已霸氣外露。身為女強人的Amanda在工作上表現硬朗、咄咄逼人，試過因下屬開會遲到，直接發警告信，相當不近人情。

野心勃勃的哥哥雷德信（袁文傑飾），Amanda亦從不處於下風，德信為了公司生意，強迫Amanda陪客食飯，面對客人企圖不軌，Amanda向對方潑紅酒反擊之餘，更用高跟鞋踩到對方骨折。

昨晚亮點是高Ling素顏演出，劇情講述Amanda為了邀得人氣化妝界KOL「Ding哥」丁宥迎（張振朗飾）合作，不惜落妝展現「真面目」，讓Ding哥「大顯身手」。張振朗雖然脂粉味略重，但在劇中不乏騷肌鏡頭，大玩引體上升兼舉啞鈴。

劇中飾演商查禮的陳展鵬，人如其名食兩家茶禮，一方面幫Amanda做事，對Amanda流露傾慕之情，另一方面又私通雷德信，令人難以捉摸。另飾演Amanda爸爸雷鎮嶽的胡楓，演出同樣精彩，90歲的他昨晚一出場即爆seed「鬧仔」，不但講對白十分流暢，且中氣十足。

（即時娛樂）