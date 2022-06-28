孖古巨基拍綜藝節目勁搞笑 Edan認咬字差 兜面硬食粉刷 (16:22)

古巨基和Edan雖然是兩個不同年代歌手，但2人除了合唱顯默契外，拍綜藝亦相當搞笑。（大會提供/YouTube截圖）

古巨基與呂爵安（Edan）首次合作的作品《飄流教室》持續大熱，除日前播出錄音花絮，昨晚（27日）播出2人拍攝特備節目《膠流教室》，一共4條影片，包括：飄流教室MV、飄流教室音頻版、飄流教室錄音花絮及膠流教室，打入YouTube影片十大。

最新播出《膠流教室》以教室作為背景，2人以校服造型玩遊戲。遊戲內容以兒時遊戲為主，包括：急口令、天下太平、掉粉刷、歇後語問答環節及爆旋陀螺等。

比賽開始前，Edan和基仔分享校園生活。問到中學時代的戀情時，基仔表示不會追女仔，Edan即笑問：「都係女仔追你嘅？」基仔反問Edan中學有否拍拖，Edan表示只拍過一次：「好青春呢件事，因為我哋係同班，所以唔可以畀人知，上堂又會偷偷地望佢，有種秘密嘅感覺，都幾得意。」

基仔續說：「我鍾意嗰個係低我一級嘅女仔，小息時喺走廊偷望佢經過，佢唔知，後來搵咗個朋友嘅朋友去識佢。」Edan聞言反應甚快說：「你又話冇追女仔嘅？」基仔隨即反擊大笑：「識朋友啫嘛！」

2人玩急口令時，Edan自認咬字差，要讀報紙練習咬字；基仔則憶述當初做《娛樂新聞眼》主持時，當時讀稿要讀得好快，最顛峰就是當年，不過基仔笑言現在「顛峰嘴」已經沒有了。

在各遊戲當中，以掟粉刷環節最為激烈，2人各有6個粉刷，輪流進攻及防守，目標是掟中黑板上的分數，2人認真作賽，毫不留手！過程中，基仔其中一個粉刷誤中Edan正面，食正「粉餅」的Edan隨即扮暈，基仔即上前慰問，2人捧腹大笑。

去到「滴滴仔」乒乓波遊戲，2人邊打乒乓球邊答問題。題目問到「鍾意隔籬班個女同學，應該點表白？」，2人最初答「我愛你」、「你好靚」、「食飯」，Edan突然爆出一句「瞓覺吧」，基仔爆笑失守反問：「瞓覺？」Edan即解畫「喺班房伏喺枱面瞓覺」，非常搞笑。總結成績，Edan以總局數4比2成為《膠流教室》「學霸」。

節目尾聲，基仔再次多謝Edan今次攜手合作，又大讚Edan是謙虛勤力的歌手，「錄音時，就算一句錄好多次，要佢營造一啲表情，佢都係好樂意不斷再試」、「佢話知道自己唱歌仲有好多進步空間，所以只要有唔同嘅機會，都會好好珍惜同把握」。

（即時娛樂）