盧瀚霆「7‧7教主誕」 神徒請全港市民免費坐香港摩天輪 (17:31)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）7月7日迎來27歲生日，神徒（粉絲暱稱）為偶像啟動「慈善生日月」，以「教主」之名進行一連串之慈善活動，為教主賀壽。繼神徒們在教主生日當天請市民免費搭天星小輪外，另一粉絲團體亦會在7月7日當天，請全港市民免費乘坐香港摩天輪，時間為中午12時至晚上9時（晚上8時半截止排隊輪候）。

該帖文寫道：「7月7日『神』の分享日！Little Giants聯同香港摩天輪，誠邀大家在『教主誕』與家人和朋友，一齊免費乘坐香港摩天輪，為教主慶祝生日之餘，亦希望各位向家人朋友表達感恩，把教主常首先顧及家人和身邊人的愛和細心傳遞開去。7月7日在香港地標之一的維港，共聚『天輪』，一起『霆』在維港上空fun享愛，共同創造珍視彼此的回憶。」

該粉絲團體知道教主愛吃飯，便藉住「教主誕」，寄語「人人有飯開，個個飯飯掂」，透過米行購入2700包1公斤慈善米，由本周三開始透過義工，安排分批轉贈14間社福團體及地區組織，惠及社會有需要人士，包括：老人院、單親家庭、有需要家庭及人士等。

（即時娛樂）