王菀之身兼六職辦古典音樂會大獲好評：多謝爸爸媽媽信任 (19:40)

王菀之身兼六職的古典音樂會獲得不俗口碑，她希望有機會舉行Part 2。（大會提供）

由王菀之（Ivana）身兼六職，包括投資、主辦、創作總監等的「天使聲樂團古典音樂會」，一連5場演出已圓滿結束，是次音樂會相當成功，口碑不錯，不少入場觀眾在網上留言稱被演出感動到眼濕濕。

Ivana坦言今次身兼六職，瞓身為父母及香港一班前輩級聲樂家，籌辦這個古典音樂會，一人要處理不同事務，壓力非常之大，曾經多個晚上通宵寫譜及做籌備工作，老公也擔心她捱壞身子。

籌備當中也困難重重，因為想嘗試做更大製作，膽粗粗申請某些資助，結果失敗而回；又試過親自找客戶贊助，加上疫情緩和，大家已投資到其他流行音樂演出，但沒想到天父又派來很多其他不同各路英雄幫忙，令今次音樂會爆滿之外，又有美麗動人製作，所以相當感恩。

Ivana說：「我唔知點去形容今次夢想成真感受，只可以講感恩再感恩。自細喺古典音樂家庭下長大，我雖然係流行音樂唱作歌手，但係冇忘記我嘅根，趁父母和天使聲樂團嘅每一位聲樂家，依然熱誠如火、精神奕奕，我又抱着推廣古典音樂心願，無論如何都要做好呢個音樂會，為古典音樂出一分力。完成音樂會，見到好多有嚟睇嘅朋友，網上寫畀我嘅留言，話冇諗過古典音樂咁好聽，仲想再聽，有啲朋友話畀我哋感動到想去學樂器、學聲樂，我就再一次感動到眼濕濕。另外今次賺咗嘅就係，太辛苦瘦咗少少囉。」

Ivana續說：「完成自己夢想，我已經覺得賺咗啦。我好多謝爸爸媽媽同一班演出的聲樂家前輩咁信任我，同支持我搞呢個音樂會，最開心係佢哋完騷後不停咁傾，都係問我哋幾時再搞？呢個音樂會係咪可以再做Part 2？見佢哋咁興奮，我都開心埋一份。

佢哋真正身分其實已經係世界級心理學醫生、教授，老師、博士、企業家，無論佢哋係乜嘢年紀，乜嘢情况之下都冇放棄過古典音樂，仲咁有火，古典音樂喺我嘅基礎，有好多美麗旋律我都希望能同更多人分享，將來如果仲有時間同資源，或者真係有多啲贊助幫忙，一定會為佢哋再搞音樂會。」

Ivana將為8月底的舞台劇而忙碌：「8月底我喺演藝學院做14場，今次又係除咗演出之外，亦身兼主辦、監製、編劇（親自翻譯劇本）四職，之前優先訂飛已經爆滿，6月30號會公開發售，希望大家都一樣咁支持啦。」

（即時娛樂）