陳煒封郭晉安做「喊包安」：安仔可以秒間爆喊 (20:02)

無綫製作的《回歸光影頌》劇集系列，包括5個單元《究竟天有幾高》、《母親的乒乓球》、《我的驕傲》、《神奇的燈泡》、《曙光》及15集連續劇《回歸》，今天（28日）於將軍澳舉行記者會，郭晉安、陳煒、劉丹、陳山聰、龔嘉欣、何廣沛、陳曉華和劉穎鏇等出席。

主演《回歸》的郭晉安和陳煒互笠高帽，笑言今次合作見識對方演技爆發力，喊功收放自如，煒哥說：「安仔可以秒間爆喊，好似馬力強勁嘅跑車。」安仔指很多演出好崩潰，有一定難度，其中講述要賣掉食店套現救急，心血失去了，一入對白便喊：「我是好勁馬力的跑車，一爆出來浪費好多力量，反而煒哥是環保電車，環保節能，點到即止，她喊完就走去趕外景。」煒哥自言現實中是理性派，不輕易流露感情，但見到升旗禮或頒獎禮好易感動。

安仔自認為人感性眼淺，他說：「我個仔今年14歲，開始跟我談價值觀，他說是從我身上學到的，我立即想喊，有幾遠彈開幾遠，不想被兒子見到我喊。」煒哥取笑安仔是「喊包安」。

龔嘉欣在《究》中演香港科研團隊，今次因為拍劇才知道香港人有份整火箭，還有機會踏足理工大學實驗室，見識一比一火箭模型和火箭零件，但只有扮演科研教授的姜大衛能接觸，其他人眼看手勿動，也嚴禁拍照，她說：「這個拍攝經歷好震撼、好得意。」

（即時娛樂）