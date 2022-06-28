SF9澯熙孖輝映拍住上演新劇 姜旻兒跟志效撞樣人氣急升 (20:09)

男團SF9成員澯熙、「上位小花」姜旻兒主演的Viu Original原創偶像劇場《Miracle》，該劇講述一群年輕人憑藉奇蹟般的愛情力量，克服各種試煉並逐漸成長的故事，觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」收看。

貴為SF9的「演技擔當」，澯熙早於2009年以童星身分演出《善德女王》，及後在《女王的教室》、《Signal》展現優秀演技，2016年以男團SF9正式出道，成為演唱俱佳的偶像代表。

由於澯熙過去演繹的角色多以悲情為主，因此他首度主演青春偶像劇《Miracle》消息傳出後，引發網民期待，不少姐姐級粉絲更直呼心動：「兒子長大了，要演偶像愛情劇讓人心情複雜！」

《Miracle》女主角姜旻兒在2000年以小演員身分出道，後來更在韓劇《張玉貞，為愛而生》扮演「世一女神」金泰希的少女時期，而被封「小金泰希」。前年她在《女神降臨》飾演文佳煐好友崔秀雅，俏麗短髮令人印象深刻，亦正亦邪的演出也獲觀眾支持；不少粉絲更發現她跟Twice隊長志效撞樣。

SF9成員澯熙在《Miracle》飾演才貌兼備的世界級藝人​路易斯；姜旻兒則扮演前偶像練習生、現任韓國偶像企劃公司的內容創作者昭琳，2人譜出青春動人的愛情羅曼史；另外，澯熙隊友輝映亦會以男二身分亮相，並扮演昭琳的青梅竹馬、萬年模範生始宇，實行兩兄弟拍住上，齊齊攻佔女人心。

（即時娛樂）