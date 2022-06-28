陳詠燊拍《飯戲攻心》主題曲MV 王菀之：要型到爆裂 (22:45)

陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演的《飯戲攻心》將於中秋節上映，電影主題曲《狠愛狠愛你》由王菀之主唱，此曲是陳詠燊填詞兼執導MV。陳詠燊說：「在我心目中好的電影歌曲應是電影情節的一部分，我在寫劇本時，已經預想到要為一場角色大混戰的場面配上特別的音樂。由於戲中的三弟很喜歡動漫，香港又不常見這種日式搖滾曲風，而我個人尤其喜歡日本動漫的歌曲中，經常會以『嬌滴滴』的女聲去演繹激昂的搖滾，來突顯當中的聲嘶力竭感覺，於是便打算邀請王菀之去創作與主唱，想不到她表示自己從未嘗試過這種曲風，隨即答應，所以便創作了這首《狠愛狠愛你》。我自己也很喜歡這首歌，所以負責了填詞部分，將6個主角的愛情觀都寫進歌詞中。」

導演大讚王菀之唱出激昂的感覺，他更主動為《狠愛狠愛你》執導MV，他說：「Ivana對MV只有一個要求，就是要有型到爆裂！為了要將電影及MV串連在一起，我們找了一間IMAX影院來拍攝，在大銀幕前搭了一個台讓她演繹歌曲，背後就播放我們的電影片段，Ivana的跳掣式演繹非常之有神采，大家記緊要看這MV。」

（即時娛樂）