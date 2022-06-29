盧瀚霆慈善生日月第3擊 後援會7‧7辦九巴長者免費乘車日 (13:01)

65歲或以上長者持有效長者八達通卡或八達通產品，可於7月7日當天免費乘搭九巴所有獨營路線（聯營路線、K12、K14、K17、K18、P960及P968線除外）。長者乘搭時須以「長者八達通卡」或八達通產品繳付車資，10至30個工作天內以八達通乘巴士、消費或增值，車費回贈即自動存入八達通。（大會提供）

盧瀚霆（Anson Lo）7月7日27歲生日，其國際後援會舉行「慈善生日月」活動。繼「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」、「免費乘搭天星小輪來回尖沙嘴至中環」，後援會宣布聯同九巴舉辦長者免費乘車日。

65歲或以上長者持有效長者八達通卡或八達通產品，可於7月7日當天免費乘搭九巴所有獨營路線（聯營路線、K12、K14、K17、K18、P960及P968線除外）。屆時各巴士車窗前將放置告示牌，以顯示優惠是否適用於該路線。長者乘搭時須以「長者八達通卡」或八達通產品繳付車資，10至30個工作天內以八達通乘巴士、消費或增值，車費回贈即自動存入八達通。

後援會希望走進社區，讓市民一同響應「慈善生日月」應援活動，實踐受惠之餘亦同時回饋。當日全線九巴將貼有二維碼， 乘客每掃一次二維碼，後援會便會捐出一元港幣予10間本地受惠機構（上限為港幣27萬元正）。受惠機構包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、「拯救貓狗協會」、「阿棍屋」、「大樹下」、「Paws United Charity」、「綠領行動」、 「長春社」及「環保觸覺」。

明天（30日）起，九巴7號線（樂富<>尖沙嘴碼頭）的車身將會換上盧瀚霆慈善生日月第三擊宣傳照以及Anson Lo新歌《King Kong》宣傳照。後援會亦將會與九巴首次聯手合作推出1:76盧瀚霆生日主題巴士模型，收益扣除成本將捐予指定慈善團體，預購詳情稍後公布。

（即時娛樂）