林利凌晨4時出Post望老婆息怒 Erin︰我真的很累了 (14:03)

55歲林利2019年再婚，娶年輕14歲的台灣女友陳貞均（Erin）。婚後林利台港兩邊飛，去年10月林母離世後到台灣跟太太團聚。不過，林利近日與太太鬧婚變，他被Erin指他騙吃騙住、沒送鑽戒，也沒辦婚禮。林利則表示已搬到酒店住，並指太太酗酒累事，待對方酒醒後再處理夫妻問題，若太太想離婚會答應，強調不會主動提出。

林利今日凌晨4時許在facebook上載身處酒店的照片，留言︰「 我已經盡力了，回頭是我的生活。感恩媽媽給能量，看清楚，當然對老的時間表越來越近，千手觀音，我最後的壯年10年，沒有任何喜怒哀樂，只要讓自己開心的走下去，跟我以前的生活方式是一樣不會改變，感性之後也被感性落寞晚安。希望太太息怒，我會盡力把所有要的情緒放下給妳。」

Erin則在凌晨4時半於其社交網說︰「好聚好散，願一切順心，祝福...... 謝謝你，我什麼都不要，你不必履行任何承諾了，我真的很累了。」

她在清晨5時20分分享名為「如果他給不了你堅持下去的底氣，你就要有轉身離開的骨氣」的短片，留言︰「當你看懂一個人的時候，你會感動；當你看透一個人的時候，你會失望。當你看透了人和事，你就學會了對人不要太好，你就懂得了人心易變，你就明白了靠自己最心安。當看透一切時，你或許會更坦然，更能接受最壞的一切。看透事，看透人，不是要對人心失望，也不是要對人疏遠，而是知道了人與人之間，需要互相包容和遷就。人生在世，沒有什麼是絕對好的，也没有什麼是絕對完美的。或許，當你看透一切時，最真的感觸就是：除了健康快樂的做自己，沒有比這個更重要了。」

（即時娛樂）