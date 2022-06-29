胡杏兒《乘風3》晚會感觸落淚 林曉峰邀重演《流星花園》 (17:00)

胡杏兒、許茹芸、黃奕、徐夢桃和柳翰雅，在內地參與真人騷《乘風破浪3》，即將進入第3個公演挑戰，她們正積極綵排。

大會知道參賽姐姐們辛勞兼備受壓力，早前特別邀請3位神秘男嘉賓，到訪姐姐的大本營，為她們舉行打氣晚會減壓兼搞氣氛。

3位男嘉賓分別是曾參加《披荊斬棘的哥哥》的林曉峰（阿Lo）、高瀚宇及劉聰。杏兒和林曉峰曾在2003年《衝上雲霄》合作，阿Lo在劇中演杏兒表哥，今次大會安排男嘉賓邀請一位姐姐拍攝一段電視劇經典片段，並會在公演中播放，阿Lo邀請杏兒拍攝《流星花園》片段，杏兒說：「阿Lo之前是《披荊斬棘的哥哥》，一路在內地錄《聲生不息》，沒想到會請到他來做嘉賓，感到很意外，見到他來我們的節目很高興。我們很久沒合作，上次合作已經是《衝上雲霄》，我沒想過他會揀我與他一組，很意外並很感謝他，大家拍了《流星花園》片段，很搞笑，他是一名搞笑的演員。」

是次3位男神來到現場為眾姐姐減壓，杏兒笑言：「有男士來到，大家也很高興，原本想幫單身姐姐找伴侶，但據知他們都已有另一半。」在該打氣晚會，譚維維、那英都跟老公表白，杏兒感動得即場落淚。

在最新的節目花絮中，杏兒花心思準備禮物送給每一位姐姐，她用錄音公仔為每位姐姐錄上向她們表達的深情說話及祝福，又特別為各人訂做獨一無二造型匙扣公仔，還有刻有名字的保溫杯，相當細心。

（即時娛樂）