貧窮限制想像｜杜燕歌帶隊歎美酒 奶仔將百萬元雪茄櫃當餐桌 (17:12)

J2今晚（29日）10時半播出的《貧窮限制想像》，今晚一集方紹聰（奶仔）發揮「屋邨仔」對陌生上流事物每事問的精神，並請來資深演員及配音員杜燕歌導航。

杜燕歌作為雪茄之友兼靚酒愛好者，他帶奶仔認識Benson，對方店內的雪茄藏品，總值超過數百萬元。如果雪茄保存得宜，可以收藏半世紀以上。Benson店中更有一個全球限量30個的雪茄櫃，價值超過100萬元，奶仔竟將它當普通餐桌，差不多整個人躺在上面。

對初嘗雪茄的奶仔來說，他形容口腔的感覺，就像喝了好多杯齋啡一樣，還有點微醉。歎完靚雪茄後，杜燕歌帶奶仔走訪酒友林先生的店，他藏酒豐富，有威士忌及白蘭地等。拍攝當日奶仔試飲的陳年佳釀，總值超過10萬元。杜燕歌表示人要有生活品味︰「就算你有錢買100萬支酒，唔飲擺喺度都唔係你嘅，飲咗至係你嘅。」

奶仔表示今集由杜燕歌反客為主帶隊，令自己增廣見聞，學曉很多食雪茄、飲酒的知識同技巧，他說：「過往係我lead住啲嘉賓，今集就好似一個𡃁仔畀燕哥帶入男人世界咁。」

他又講到上一集整蠱黃嘉雯（Carmaney），指她弄崩「古董」瓷碗，要賠8.8萬元，令Carmaney淚灑當場，奶仔解釋跟Carmaney本身是好朋友，才會這樣玩，他笑說︰「你對朋友永遠唔會恭敬如賓，講一啲好認真嘅嘢，認真嘢返工講。大家睇J2都係想貼地啲、有趣啲嘅嘢，就係整蠱朋友畀大家睇。」

（即時娛樂）