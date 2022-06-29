肥媽確診第3日再拍片交代病况 臉色蒼白狂咳兼氣喘 (17:50)

打齊4針科興疫苗的肥媽（Maria Cordero）上星期五（24日）在社交平台自爆染疫，出現頭痛、發燒和咳嗽症狀。她日前（26日）在社交網拍片分享病况︰「第1日發高燒好辛苦，第2日退燒，但不停流汗，好頭痛。今日就咳得好緊要，唞氣有啲喘。冇咁辛苦，我講嘢都好好多。最緊要飲好多好多水，我日日飲10幾支水。噚日到今日不停流汗，一日要換4次衫。」

片中的肥媽面色蒼白，說話時咳嗽和氣喘，但她表示已感覺康復了很多，家中亦有中西藥物及維他命，請大家不要擔心。肥媽說︰「個菌係好勁好勁，我中呢個係好勁嘅菌，你feel到係好犀利嘅。我咁嘅年紀，今日第3日可以咁樣係奇蹟，所以中咗嘅人有打針嘅唔使擔心，冇打針快啲去打，係辛苦3日，我諗聽日會好㗎喇！真係多謝大家關心，未打針嘅真係要打針。原來中咗係咁辛苦㗎，好彩我打咗針。我辛苦兩日，第3日已經咁好，過多兩日冇事㗎喇！多謝大家問候，下星期見。」

肥媽在片下留言︰「今日係中了covid的第3日，終於退燒了，但個人好咳，唞氣都有啲喘，人人中covid的病徵都唔同，但我就覺得非常之辛苦，希望一日比一日好，多謝大家，我會好快好返見大家，miss you all！」

（即時娛樂）