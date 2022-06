影后吳君如獲邀加入美國影藝學院,擁奧斯卡頒獎禮投票權。君如今午(29日)在社交網拍片報喜,並寫道「OMG,😱😱😱我入咗奧斯卡…評審」,她在片中說:「今日(29日)凌晨2點半,咁我都係夜瞓,我喺度睇email,睇到一個Academy send畀我嘅email,個版面係咁:『恭喜我成為佢哋會員!』

我喺度諗?奧斯卡?小金人?are you kidding me?跟住我再睇清楚,我開始講oh my god、oh my god、oh my god,God咗成5分鐘,God到隔籬件蛋散(老公)就醒咗,我話畀佢聽奧斯卡邀請我成為佢哋member(會員),我終於可以打入荷李活權力核心,我咪以後可以同湯告魯斯同梅麗史翠普平排?開心到…哈哈哈,就係咁,我即刻點頭應承,即刻accept咗,yeah!」

