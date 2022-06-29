陳靜穿三點式出海曬腹肌 鄭嘉穎選擇留家避狂蜂浪蝶 (18:41)

陳靜（Dada）身形弗爆，她在社交網貼了身穿白色三點式出海的相片及短片，狂騷美好身段。之前陳靜狂做運動兼配合飲食，練出腹肌，十分吸睛。

日前陳靜和鄭嘉穎接受香港開電視專訪，暢談新戲《焚身》拍攝點滴。戲中兩人不乏親熱場面，問到會否尷尬時，嘉穎說：「尷尬應該我比Dada更多，你們別以為男演員拍這些戲是優差，其實我們很擔心，尤其已婚的我，有什麼誤會就不好了。Dada很專業，到現場導演說想這樣拍，他跟Dada溝通好，再跟我溝通，他說Dada可以，然後看着我，反應是，你不會說你不可以吧！（需要跟太太陳凱琳溝通嗎？）我只是概括跟她說，我們會拍一些比較激烈的場面，她知道的。她說那你去拍呀，最重要是給家用，說笑而已。」

Dada在戲中角色精神異常，她說很多時候是她主導去「攻擊」嘉穎：「我的角色是跳出了框架，完全不是一個正常人，不是有道德的人會做的事情，很好玩。」

問嘉穎現實中如何跟狂蜂浪蝶保持距離，他表示只有經常留在家中就可以：「不去夜店，生日派對帶太太一起去。她還問我為何常常留在家，為何不約朋友出去吃飯，我說我喜歡約朋友到家裏吃飯。因為這些年我吃太多外面的東西，有住家飯就盡情吃。我兩個兒子8、9點就睡覺，如果外出吃飯的話，就看不到他們入睡，不能哄他們睡覺，這是我每晚的重點，不做的話會很不安。所以連這麼美的陳靜，我也不會有她聯絡方法，不會有電話或社交帳號，不會去拿。兩年前完成這部戲的拍攝，到現在才再碰面。」

現實中堅拒做小三的陳靜，被問到有否試過被有另一半的男人隱瞞，愛上不應愛的人，她說：「真的會忘記，要清空以前的事，才可以吸納新的東西。人誰無過，我也不是聖人，每件事都是經歷。」嘉穎聞言即說：「這些女生多好！人誰無過呢？」

（即時娛樂）