AK《七月返歸》煞科 High爆跳舞 獲小演員贈蜘蛛俠卡 (19:50)

由MIRROR副隊長江𤒹生(AK)和白靈合演的電影《七月返歸》終於煞科,他說:「多謝大家、多謝mm2、多謝監製同導演揀我拍呢套戲,好開心,呢20日過得好快,衷心多謝台前幕後每一位工作人員喺呢部戲嘅付出,因為我喺呢部戲感受到大家熱誠,我好開心,今次係我第一次擔正做男主角,我喺呢部戲入面體會咗好多,學識咗好多嘢,好多謝呢20日大家嘅照顧,遲啲見,記得睇戲呀!」

戲中AK和一位可愛小演員Wesley有對手戲,Wesley的Ig亦貼了跟AK的合照,他還送了親手畫的蜘蛛俠卡送給AK:「多謝AK哥哥off roll時好肯陪玩!2個Spider-Man粉絲成日放蜘蛛絲攻擊對方,又扮手上有劍玩fencing,AK哥哥清唱都好好聽,聽咗《Can you feel the love tonight》、《You've got a friend in me》,拎咗個新玩具yo-yo,AK哥哥借嚟玩露2手都玩到好多下花式,除咗玩,AK哥哥工作時都好認真,最後一場演技大爆發,Wesley話佢都忍唔住想喊~」

AK則留言鼓勵Wesley:「呢位小朋友太可愛,希望你開心,成長過程無憂無慮。好開心今次可以同你合作,你非常乖,聰明又可愛,希望遲啲可以再合作,你要乖啲,聽爸爸媽媽話,比心機讀書,食多啲嘢,快啲高過哥哥,多謝你畫的蜘蛛俠卡,好鍾意,多謝你。」

