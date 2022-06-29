AK《七月返歸》煞科 High爆跳舞 獲小演員贈蜘蛛俠卡 (19:50)

AK擔正男主角的電影《七月返歸》終於煞科，他開心得即興跳舞，同時他獲戲中小演員贈蜘蛛俠心意卡。（Ig圖片）

由MIRROR副隊長江𤒹生（AK）和白靈合演的電影《七月返歸》終於煞科，他說：「多謝大家、多謝mm2、多謝監製同導演揀我拍呢套戲，好開心，呢20日過得好快，衷心多謝台前幕後每一位工作人員喺呢部戲嘅付出，因為我喺呢部戲感受到大家熱誠，我好開心，今次係我第一次擔正做男主角，我喺呢部戲入面體會咗好多，學識咗好多嘢，好多謝呢20日大家嘅照顧，遲啲見，記得睇戲呀！」

戲中AK和一位可愛小演員Wesley有對手戲，Wesley的Ig亦貼了跟AK的合照，他還送了親手畫的蜘蛛俠卡送給AK：「多謝AK哥哥off roll時好肯陪玩！2個Spider-Man粉絲成日放蜘蛛絲攻擊對方，又扮手上有劍玩fencing，AK哥哥清唱都好好聽，聽咗《Can you feel the love tonight》、《You've got a friend in me》，拎咗個新玩具yo-yo，AK哥哥借嚟玩露2手都玩到好多下花式，除咗玩，AK哥哥工作時都好認真，最後一場演技大爆發，Wesley話佢都忍唔住想喊～」

AK則留言鼓勵Wesley：「呢位小朋友太可愛，希望你開心，成長過程無憂無慮。好開心今次可以同你合作，你非常乖，聰明又可愛，希望遲啲可以再合作，你要乖啲，聽爸爸媽媽話，比心機讀書，食多啲嘢，快啲高過哥哥，多謝你畫的蜘蛛俠卡，好鍾意，多謝你。」

（即時娛樂）