Candy孖Ivy撇甩COLLAR隊友出活動 爆隊長阿Gao最好戲 (20:18)

Ivy被爆有麻甩的一面，會將跌了落地的食物拾起來吃。（劉永銳攝）

COLLAR成員王家晴（Candy）和蘇雅琳（Ivy）今日結伴出席米線專門店活動，爆隊中最為食非許軼（Day）莫屬。提到早前在節目中示範廚藝，Ivy透露平日多煮家常小菜，最拿手煮鹹蛋雞翼及淮山排骨湯。Candy被問到廚藝如何時，她與Ivy忍不住笑起來，然後才說︰「我最近有點退步，之前曾天天在家跟媽媽學烹飪，但最近因工作忙而興致大減。我最拿手蒸水蛋和豉油雞。」

兩女透露COLLAR近日已錄好新團歌，亦拍了MV，新歌與之前幾首的感覺不同，MV亦用上很多電腦特效。她們被問到可有計劃推出個人歌曲時說︰「暫時未有這個想法。」Candy參賽時憑一曲《紅綠燈》令人留下深刻印象，她表示如將來推出個人歌曲，也可以翻唱這首歌。

Candy及Ivy表示COLLAR全員一起上戲劇課，覺得隊長沈貞巧（Gao）最好戲，很易代入角色，非常有潛質；Day就適合做喜劇。Ivy覺得Candy未拍過拖，很適合演女朋友，Candy聞言一臉尷尬。Candy爆Ivy有麻甩的一面，會將跌了落地的食物執起來吃。

兩人均穿上露腰裝現身，Ivy指Candy的23吋腰是隊中最幼的一個。Candy說︰「我天生不易肥，手腳和腰不用太大努力，相反臉部易腫。Ivy比我厲害，為保持身形付出很大努力。」Ivy說︰「操弗過程十分辛苦，最近成功瘦了2公斤。」

（即時娛樂）