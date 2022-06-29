何晉樂感謝家人支持入行 盼跟女友合作玩音樂 (22:41)

何晉樂（Rock）日前接受由許文軒主持的《Star Talk》訪問，談及推出首支個人作品《無證騎士》感受。Rock說：「今次首歌係自己嘅寫照，好開心可以同監製周錫漢合作，我好鍾意『無證騎士』呢個動畫角色，好似講緊自己一樣！」

談到家人由反對他入行變成支持時，Rock說：「可能屋企人傳統，想有一份穩定嘅工去支持屋企人，可以安享生活。我只可以話佢哋好惜我，因為佢哋見我好努力，由反對變支持，當我有壓力嘅時候，返到屋企可以同佢哋分擔，好忙嘅時候，一返到屋企就有飯食，我出活動時，亦會特登嚟支持我。本身哥哥對我玩音樂，會話我好嘈，佢想我專心讀書，話畀我聽可能做音樂未必成功，未必咁穩定，呢個係Plan B，所以佢哋都係惜我，只係用另外一個方法。」

去年Rock在音樂會上公開多謝女友，Rock說：「好多fans都知我有拍拖，平時出席活動，佢（女友）都會喺我身邊。我一路想搵機會多謝佢，成個比賽都喺背後支持我，喺呢個圈有好多靚仔靚女，我都驚佢擔心，亦都想畀信心佢，所以公開，其實佢都有玩音樂，我都想睇吓有冇機會可以合作，但一同佢講就話唔想做幕前。」

（即時娛樂）