《魔女還活著》幸福落差寫照 李敏英結婚13天閃「分」 (23:05)

韓劇《魔女還活著》集合3大美魔女李幼梨、李敏英、尹素怡，劇集已在「黃Viu煲劇平台」上架。劇情講述3位看似擁有幸福生活的女人，因一同萌生殺人念頭而結下不解緣！現實中，她們的感情世界也備受關注，李敏英與演員丈夫結婚13天便閃電離婚最為震撼，原因是受對方家暴。

李幼梨當年憑韓劇《我係張寶利》中惡行多多的「延玟廷」一角，備受觀眾喜愛，今次在《魔女還活著》中飾演「少奶奶」，實際上她也是一名不折不扣的幸福少奶！李幼梨在2010年嫁給比她大12歲的教會牧師，曾坦言因不想做家務而渴望成為單身族的她，現已改了口風：「那時候覺得為何要為一個男人洗碗煮菜，但婚後觀念完全改變。」她笑言老公想吃什麼就會煮什麼，每天更會為老公準備早餐，堪稱是「愛夫魔女」。

在劇中飾演因老公意外離世而獲得數億韓元保險金的尹素怡，現實中跟李幼梨不遑多讓，5年前嫁給音樂劇演員趙成允，受訪時大曬恩愛：「每天早晨睜開眼睛就能看到最心愛的人，不會覺得特別幸福嗎？但是，結婚不是小說，是現實。」她直言夫妻不會一直如膠似漆，都會吵架產生矛盾，但這些就像每人的生活日常，只不過結婚是平凡日常的延續過程。

李敏英初出道便奪得最佳新人獎，前途一片光明，但當紅時期奉子成婚，嫁給同樣是演員出身的李燦，可惜這段婚姻只維持了13天。原來2人結婚後發生爭執，李燦惱怒對懷孕初期的李敏英拳打腳踢，最後李敏英申請離婚，胎兒就不幸流產，她的子宮因嚴重受傷致終身無法懷孕。

承受女人最痛的李敏英，經歷了5年的低潮期才復出拍戲。她曾表示與前夫的慘痛經歷，令她對婚姻感恐懼，已無法再敞開心胸接受任何人，但感激觀眾仍給她演戲的機會，現階段已心滿意足。

（即時娛樂）