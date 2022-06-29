冥冥之中︱孖陳嘉倩有感情線冇親熱戲 吳啟洋否認有偶包 (23:18)

男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）與前新聞主播陳嘉倩首次正式參與劇集演出，他們於ViuTV劇集《冥冥之中》由情侶發展至夫妻關係，加上角色沉重，對兩位演戲新丁來說是一大挑戰。

Phoebus在劇中是怕醜暖男，跟現實生活中的自己很相似，所以在這方面發揮得更多。他表示與陳嘉倩雖然有感情線，但大家最親密的場面，僅是他輕拖對方的手，陳嘉倩以蜻蜓點水式親吻他的面額。問到是否因偶像包袱而有所顧慮？Phoebus否認自己有偶像包袱，但承認拍親熱鏡頭會覺得驚，「如要跟女演員有親吻或親熱鏡頭，又不可以事先練習，我會很緊張，因為不可以讓觀眾覺得不自然，對我而言是很大挑戰」。他自言作為演員應該什麼都嘗試，不應有框架。

他又自爆拍攝《冥》劇其間，最難忘是戲內戲外都被人鬧，「因為戲外我經常不小心整爛東西，拍攝時又試過整爛道具，行過窗邊都會整個窗簾跌下來，大家都責怪是因為我的氣場關係，常笑我戲內戲外都經常說『唔關我事㗎』這句對白」。對於歌手與演員之間，Phoebus稱喜歡的程度各佔一半，覺得拍劇和在舞台上演出的滿足感與樂趣均一樣。

陳嘉倩就懶理女神形象崩壞，盡情投入演出喊戲，「首次拍喊戲很大壓力，我不算眼淺的人，雖然我是聽歌都會感性得喊了出來的人，但在人前極少表露這一面」。由於角色屢經歷不幸，性格又沉重，她在幾個月的拍攝期一直保持鬱結狀態，少了出街亦拒見朋友，還刻意收埋自己在家中。陳嘉倩表示過往看小說和電影時，都會投入得幻想自己是當中角色，故一直想嘗試拍劇，今次不但達成心願，更自覺愈來愈找到當演員的箇中樂趣。

（即時娛樂）