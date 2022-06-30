意外步出︱梁諾妍帶隊 施焯日尿液蒸餾法自製飲用水 (15:00)

無綫J2台今晚9時半播出蘇民峰師傅主持的《呢鋪開乜︰開壇》，10時有《就算得你一個觀眾》，之後10時半是梁諾妍主持的《意外步出》，壓軸11時是由一班J2ers主持的《J2ers︰Blah Blah BLAH試新室!!》。

梁諾妍在節目《意外步出》中以隊長身分帶領3位隊員施焯日、杜穎珊及馮子亮，本住「不要驚，一切都會有解決辦法」的宗旨，為觀眾解決在城市或郊外遇上的危機，分享絕境求生技能。前兩集講到3位隊員成功生火起爐，今晚梁諾妍會要求他們在荒山野嶺搭臨時庇護所、自製飲用水及尋找食物。

杜穎珊及馮子亮自製飲用水時，先後進行的「鞋帶」山澗引水及「襪仔」過濾法也不成功，施焯日最後靠尿液蒸餾法成功製作出小半杯飲用水。杜穎珊急不及待走去聞，嚇到梁諾妍大叫︰「好大膽呀，呢個女子。」各人最後分甘同味，馮子亮形容「飲尿」的感覺︰「我想像有餲味，結果又冇。」施焯日尋找食物期間找到一大堆菇類，當他沾沾自喜介紹時，忽然面色一變並向攝製隊說「等陣先，我隻手痺咗」，最後要梁諾妍出手為他解毒。

明晚第4集的主題是「如何應對火警」，杜穎珊毫無懼色走入模擬火場並極速完成任務；施焯日就出師不利，執行任務時被濃煙搞到流眼淚。

（即時娛樂）