焚身︱鄭嘉穎灌水救戲中5歲兒子 完成後送小演員大盒禮物 (16:23)

鄭嘉穎在電影《焚身》中飾演醫生好爸爸，和戲中太太朱晨麗育有5歲兒子（黃嗣舜飾）。一家人生活本來平淡幸福，嘉穎卻因為一次醉酒斷片惹來出軌疑雲。飾演第三者的陳靜一步步「入侵」嘉穎的家庭，更向嘉穎的兒子下安眠藥，嘉穎見狀即為兒子灌水洗胃。

嘉穎直言最初收到劇本時最擔心就是這場戲︰「要對一個5歲小朋友不斷灌水洗胃，還要做到扣喉效果，5歲小朋友很難做得到，而且他要做出昏迷狀態不能動，難度十分高。」

拍攝當日，嘉穎先抱起嗣舜試好動作，確保嗣舜明白要如何做。兩人拍攝灌水的部分時，嗣舜只有1、2次不小心噴水而NG，最後順利完成。嘉穎說：「最初見到飾演我兒子的小演員黃嗣舜，我就告訴他會在那場戲很辛苦。小朋友要哄的，所以我承諾如他做得好好，我就送玩具給他。之後每次見面，我也重複對他說這番話，問他怕不怕，他說不怕，真的不怕，那就好了，最後拍得很順利。」完成拍攝後，嘉穎遵守承諾送上大盒禮物，哄得嗣舜非常開心。嗣舜亦送上兒童圖書給嘉穎的兒子，「兩父子」交換禮物，十分溫馨！

談到與太太陳凱琳的一對兒子，嘉穎坦言不想他們踏上演員之路︰「我知道有多辛苦，但他們長大後也不由我決定。如他們真的對這方面很有興趣，我也沒辦法，只可以幫他們，分享我拍戲得來的經驗和知識，希望他們不要犯我剛入行犯的錯誤。」

（即時娛樂）