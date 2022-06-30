21克公寓｜陳積榮未婚妻走出摰愛離世傷痛 小儀感動落淚 (17:28)

ViuTV節目《21克公寓》明晚（7月1日）播出的一集，邀請到已故藝人陳積榮（Jeff）的未婚妻李凱淇（Lillian），分享走出摰愛離世傷痛經歷。已跟Jeff交往10年的Lillian，憶起男友患上末期癌症時仍不禁落淚。

Lillian回顧過往和Jeff的相處點滴時，亦學會釋懷：「我同佢之間好似互相成就對方，展覽有好多元素，係我哋一齊準備，有少少覺得係命中注定去做呢件事。」她指為Jeff舉辦的展覽帶來的力量，足以蓋過悲傷。

Lillian表示舉辦展覽，是因為原本與Jeff的婚禮會以展覽形式進行，所以在他逝世幾日後，已經着手籌備。她稱沒想過會有很大迴響：「當初只係單純地想完成呢個心願，完成咗就已覺得放低咗。可能展覽反映咗好多人內心世界，提醒佢哋好多說話都仲未同愛嘅人分享。」

2人之間的真愛連結，令主持阮小儀不禁落淚：「因為Jeff一直最唔放心嘅係你，所以臨尾辛苦咗10個鐘都唔願離開。佢擔心你一個人會唔得，所以其實最後嘅3個月，佢就係用嗰個力量同你一齊去行。我感覺到個力量有幾強大，呢個原因令到呢件事以外嘅人，都感受到你哋好真嘅愛同重量，所以個震撼咁勁。」

Jeff在逝世前曾創作了一首歌《記住我們》，為送給Lillian的求婚曲，但可惜未能完成。於是，Jeff的朋友及後找了C AllStar幫忙。陳健安指當時一知道背後的故事，成員馬上答應，在節目中，陳健安更與Lillian一同演唱這首歌。

（即時娛樂）