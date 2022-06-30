Marf@COLLAR中間界新髮型現身 Ivy曾為剪短髮傷心落淚 (18:13)

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）昨天和隊友王家晴（Candy）出席完米線專門店活動後，今日又與另一隊友邱彥筒（Marf）現身品牌活動。談到她連日出席活動掙錢，Ivy說︰「很開心，終於有多一些活動能跟粉絲互動，我又可以出來睇鞋和飲食。」

Marf一改其招牌齊蔭造型，以中間分界的新髮型示人。她說︰「我最近忙練歌舞及演戲，沒時間剪頭髮，就嘗試分界，讓額頭呼吸新鮮空氣。今天換上新造型十分興奮，其實我出道前的髮型也不是齊蔭，所以沒有不習慣。我貪心，想試不同造型。粉絲對我的新形象反應一半半，我會徵詢各界意見再決定換什麼髮型。」

Ivy回憶讀書時按媽媽要求剪短髮，方便打理，因此長大後偏愛留長髮。她透露曾因剪短頭髮而傷心到喊︰「我新陳代謝較慢，長髮的可塑性較高，我不捨得剪短。Winka（陳泳伽）剪短髮，見她每次也為造型傷腦筋。」Marf說如拍劇需要她剪短髮，她也會考慮，但相信會躲在家偷偷落淚。她說︰「長頭髮披在肩膊上，好有安全感。」

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（即時娛樂）