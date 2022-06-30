黃妍挑戰粵劇基本功 秒懂丹田運氣 被羅家英畫丑角妝容 (18:50)

唱作女歌手黃妍向來以文青形象示人，但在唱片公司同事眼中，她在歌唱事業上仍有更多可塑性，所以安排她參與《一日妍究生》短片拍攝，學習不同的新技能。首個任務是黃妍要按照嘉賓羅家英教導，完成多個粵劇基本功訓練，可惜她未能成功完成任務，遭家英哥大懲罰畫上粵劇丑角妝容，分享拍攝後感時，更要以此造型示人。

今次出動家英哥參與拍攝，教授黃妍在粵劇上運氣、造手、眼神上要點，她坦言「學到嘢」：「最學到係運氣，因為家英哥教我吸啖氣，落到丹田底時，點樣再隊番啖氣出嚟，我哋拍攝時有test，用吹氣球測試係咪做到，點知我真係做到，唔用佢個方法，同用佢個方法，就係吹唔吹到嘅分別，呢個係幾勁。」

黃妍起初用盡九牛二虎之力，也未能吹大氣球，但家英哥教路後，她一下子就成功，在場工作人員也由取笑她，變成為她歡呼。

除了運氣，家英哥亦有教導黃妍粵劇造手，之後更要她嘗試以歌曲《天光前》，配合造手演唱一段，黃妍試過後才發現粵劇高難度，她說：「我平日睇粵劇造手，以為只需要放輕去做，但家英哥教路原來要用力，用到去手指尖，我真係唔知。」

難得請到家英哥，黃妍也爭取機會向對方發問，結果在鏡頭前不斷離題，並說：「因為想知多啲關於粵劇嘅嘢，同埋佢以前點樣學戲，排練過程學習過程係點，喺鏡頭後我都不斷問佢嘢。家英哥好好，好有耐性解釋畀我聽，拍攝當日就好似上咗一堂中國戲曲堂，仲知道佢平時點樣養聲，warm up自己聲線嘅方法。」

經過這次偷師，黃妍坦言對日後演出有幫助，她說：「我哋即場有test，要望住鏡頭去唱新歌，開頭真係好尷尬，但之後克服到少少，呢個係有用。另外練氣方法，之後可以繼續去做，我都學緊唱歌，但原來又唔同，粵劇界練氣同我平日開聲嘅方法都好唔同，可以雙管齊下。」

首度與家英哥合作的黃妍表示，感恩有這次的機會，也感謝家英哥對住她這位每事問的後輩，仍有耐性逐一回答。雖然與家英哥合作愉快，但嚴格的家英哥未有讓黃妍順利過關，在她臉上畫上丑角妝容，漫畫感極重。

（即時娛樂）