Sica「醉愛」Marco@P1X3L 合唱《報復式浪漫》甜到漏 (19:07)

Sica曾在節目內借醉向Marco示愛。（資料圖片）

Sica和Marco外形頗合襯，未知有沒有發展機會呢？（大會提供）

葉振弘（Marco@P1X3L）早前與何洛瑤（Sica）成為熒幕情侶，事源5月播出的一集《有酒今晚吹》中，Sica借醉向Marco表白，引起fans哄動，加上Sica被好友爆料，指平時活躍多言的她一見到Marco即變「鵪鶉」，大家猜想二人在鏡頭後會否真的有發展，疑幻似真的關係令粉絲好奇，估不到Sica「醉愛」Marco果然有下文。

Marco與Sica相約到錄音室，翻唱馮允謙歌曲《報復式浪漫》，2人甜笑對望，平時傻氣的Sica變得小鳥依人；擅長Hip Hop風格的JNYBeatz也被這片浪漫氣氛感染，重新改編柔情似水的曲風，兼在旁彈琴伴奏，儼如媒人「撮合」Marco與Sica。

Marco亦收起平日「傻更更」綜藝感，一轉大家熟悉的跳唱偶像印象，大騷唱功演繹《報》，即使高音、轉音全部都輕鬆駕馭，與Sica一唱一和，表現甜蜜。

面對Sica的表白，Marco亦有所「表示」。原來他也有留意去年《全民造星IV》，好開心得到Sica欣賞，還大讚對方「跳脫又善良」，跟自己擇偶條件吻合。未知2人會否有更進一步發展呢？

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（即時娛樂）