聲夢2｜李幸倪露肩教跳出女人味 JW利誘評審讓組員過關 (20:02)

無綫《聲夢傳奇2》將播出第4集，江廷慧（Vivian）、陳昊廷（Timothy）、文佐匡（Sean）、李茵彤（Desta）、蕭呈謙（Nicole）及彭家賢（Zayden）輪流演唱，隨後接受總監郭偉亮及陳奐仁點評，以及25位樂壇不同界別代表的專業評審，獲得最少綠燈（合格）的學員將被淘汰。之前被睇低一線的男學員，今集陸續彈出，3人中有2人獲得超高分數。

導師之一的李幸倪（Gin Lee）上集親授任暟晴（Jasmine）演唱《玉蝴蝶》技巧觸動網民，加上面對淘汰賽壓力，6位導師今集各出奇謀協助學員，當中以王灝兒（JW）最肉緊。今集出戰的Timothy無論唱腔、假音及咬字均強差人意，JW大叫「救命」之餘，更出盡力教導他。JW又在Timothy演唱完畢後，利誘現場評審給予綠燈，她說︰「Timothy唱下Round首歌時會變咗另一個人，如果你撳綠燈，包你第2 Round會『WOW』！」

林二汶對組員Nicole採取「信心提升大法」，又對另外3位組員進行課堂及實地考察式教育，讓他們能快速吸收她多年來的實戰經驗，掌握面向觀眾的黃金角度，以及深入了解四面台的難度。Gin Lee亦為學員拿出了意想不到的秘密武器，展露香肩教Vivian跳出女人味。

（即時娛樂）