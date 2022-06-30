尚食｜吳謹言跟許凱有默契 曾配合劇情提出刪吻戲 (23:05)

內地演員吳謹言與許凱這對2018年熱爆劇《延禧攻略》的「傅瓔CP」，再度合演古裝劇《尚食》同樣受歡迎，有不少甜到漏畫面。

吳謹言、許凱接受《明報》訪問，吳謹言表示跟許凱再合作，覺得對方變得更帥，整個人更成熟。兩人合作有默契，對劇本一些想法挺一致，有很多新火花。許凱同樣感到跟吳謹言都成長了，默契十足。

《尚食》中姚子衿（吳謹言飾）與朱瞻基（許凱飾）跟《延禧》的魏瓔珞、傅恆個性不同，吳謹言表示接劇本時看了三遍才明白姚子衿的心路歷程，是顧慮很多的人。她笑言最大挑戰是下廚，她之前完全沒有經驗，拍攝前找師傅學了很久，現在學到一道拿手菜式榴槤燉雞。許凱亦未演過朱瞻基這類角色，剛開始找不到皇帝感覺，導演教他想着眼前的一切都是他的，慢慢就找到感覺。

劇中姚子衿與朱瞻基有很多甜蜜互動，吳謹言指會提前跟導演反覆討論劇情，哪裏該刪、哪裏該多點等，她跟許凱曾一起刪了一場吻戲，因那時姚子衿跟朱瞻基的感情都是收藏着，而她特别喜歡場口是「浴桶之吻」很甜蜜。許凱亦說會商討用什麼方式表達戀愛感覺更好，他知道大家喜歡「書櫃壁咚」及「浴桶之吻」。

他們有留意《尚食》播出時網上有不同評價，吳謹言表示會看評論，平時看劇會同時開彈幕看網民意見。她說好的評語當然很開心，不好的也會接受批評，汲取繼續進步。許凱同樣會看每個人的意見，有些評論說得有道理，他會虛心接受。最後他們多謝香港觀眾一直以來的支持，疫情下大家要保重身健，要注意防疫措施。

（即時娛樂）