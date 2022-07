林夏薇昨天(6月30日)35歲生日,聯同今天(7月1日)生日的無綫高層樂易玲一同慶祝。陳山聰在社交網上載他與胡定欣一同為兩個壽星女慶生的照片,留言︰「Happy birthday to my both of dear﹗(祝我親愛的兩位生日快樂)」林夏薇答︰「多謝你哋,我以為今年冇特別安排,結果都係有,Love you﹗」林夏薇亦在其社交網上載回家後的慶祝照片,她與愛犬齊齊站在梳化上,身後的牆貼有「Happy Birthday Rosina」字樣氣球。她說︰「近期都馬不停蹄工作,原本冇諗過特別過生日,點知都係有你哋同我一齊,好Sweet,返到屋企,工人姐姐又俾咗驚喜,真係好有愛!Happy Birthday~」

(即時娛樂)