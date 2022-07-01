肥媽確診6日快測變回1條線︰ 終於捱過了 (16:42)

68歲肥媽（Maria Cordero）上月24日在社交平台自爆染疫，出現頭痛、發燒和咳嗽症狀，26日時再拍片稱雖仍然狂咳及氣喘，但自覺已好轉了不少。她昨天（30日）再更新社交網並留言︰「終於嚟到Day 6 ，今日好好多了，同埋終於見到一線了，終於捱過了。呢段時間多謝好多朋友，家人的關心同照顧，又送湯，又送唔同物資嚟俾我，呢個真係我的福氣，仲有特別多謝粉絲們，多謝你哋幫我打氣同鼓勵，我會加油，好快好番。」

片段中的肥媽精神和面色也好了很多，連講3分半鐘也沒有咳嗽。她表示生病這段日子天天困在家，每天都在想吃什麼、煲什麼湯，其間收到不少朋友的問候和湯水。肥媽自覺令家人、朋友擔心，感謝大家對她的關心。她說︰「真係要好多謝，所以人點可以冇朋友，真係好多謝所有嘅親戚朋友，唔識我嘅都寄啲秘方畀我。我就話唔好意思，我真係好番啦，好多謝，真係好多謝﹗好多人關心我，做人可以得到咁多人關心，係我嘅福氣！」

肥媽坦言已很久沒生病，加上已不年輕，一病就覺得很辛苦。她表示最辛苦是唞氣唔順，想咳又咳不到，感覺天旋地轉。她不忘繼續呼籲大家接種新冠疫苗︰「年紀大更加要打針，我覺得好彩我哋係打咗針，所以初初啲人唔打針係幾咁危險！」

（即時娛樂）