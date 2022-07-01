楊千嬅犯禁喝凍飲收老公電話 不捨《聲生不息》快將完結 (21:01)

楊千嬅在第11集《聲生不息》演唱她的舊作《可惜我是水瓶座》。（大會提供/明報製圖）

無綫《聲生不息》第11集以入選《勁歌金曲》的作品為主題，楊千嬅選擇與毛不易（毛毛）合唱她曾入十大總選的歌曲《可惜我是水瓶座》，再唱舊作有另一番感受。

她說︰「毛毛很擅長表達情歌，有一種共情能力，聲音很有質感。在合作過程中，毛毛十分專業和我研究歌詞，還向我提問一個有趣問題，問『拿來長島冰茶換我半晚安睡』是否真實的事，我當年沒有這麼好酒量。」千嬅又指她與毛不易都曾當護士，因此被冠以「護士組」稱號。

錄影期間，千嬅被發現喝凍咖啡。她說：「可能丁生（丁子高）嚴禁我喝凍飲的新聞太多，現場工作人員每次見我喝飲品，便會問我是否凍飲。我有時喝熱飲，但多數是凍飲，因為長沙的氣溫達37度。我只是飲了幾啖，不明白為何次次被人影到喝凍飲，於是我的電話（丁生）又來。」

作賽環節中，千嬅隊選唱草蜢的《失戀》。葉蒨文提議在這環節送禮物給觀眾，她還親自去選購熊公仔及他們親筆簽名的心意卡，十分有心思!

《聲生不息》播映已近尾聲，千嬅表示︰「雖然節目是作賽形式，但經過這段日子相處，大家建立了一份友情，無論是前輩或是新世代歌手，大家有互相推動能力，所以有些不捨！」

（即時娛樂）