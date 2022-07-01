何雁詩囝囝滿月曬溫馨全家福 抱住兒子挨住老公超幸福 (22:01)

鄭俊弘和太太何雁詩的兒子Asher Douglas上月1日出世，今日滿月﹗何雁詩今日在社交網上載一家三口的溫馨全家福，照片中的她抱住兒子，挨住老公，一臉幸福。

她說︰「小朋友，今日你就滿月啦，滿月就大個仔，希望你能夠成為一個快樂、健康、有愛心、有同理心、表裡一致嘅小朋友（好似好貪心）。過去這個月我們哭過笑過，儘管有好迷失的時候，但每一次看到你，想像著我們可以一直看著你成長，就覺得這一切實在很值得。媽媽會一直給你愛，快樂時和你一起笑，跌倒時和你一起痛，迷失時會為你帶路。你實在長大得太快了，一個月前還是6磅小饅頭，今天已經是8磅大的火雞仔。原諒媽媽整天看著你，因為我要好好記著你成長的每一刻，這輩子只有一次的滿月、一歲、兩歲...我不能錯過的每一刻。」

何雁詩感激父母這個月來的幫忙，讚媽媽是「MVP」。她說︰「這一個月來，我媽媽真的是MVP，Asher BB出生前3天我們才正式開始搬屋，家裡什麼也還未準備好。我生產後在醫院那幾天時間，她就把我們新家打點得徹底，希望將來我也能像我媽媽一樣，好好照顧寶寶一切。我爸爸就一直為我奔波，負責買補品、尿布，每天就為我們家補給，三代同堂，好感恩。」

她又解釋兒子英文名「Asher Douglas」的意思，指「Asher」是他們給兒子的一個祝福，有「開心」的意思，「Douglas」則是鄭俊弘外公的名字。何雁詩對兒子說︰「希望你能像爸爸一樣重情重義，特別記住家人永遠是你的後盾，無論世界變得怎樣，家庭總會支持你。」至於兒子的中文名，她只表示是由李丞責師傅改的，是個「帥帥的名字」。

（即時娛樂）