就算得你一個觀眾 | 朱栢謙何遠東為前港龍空姐彌補遺憾 (22:50)

無綫J2台昨晚(6月30日)播出朱栢謙、鄧智堅、何遠東、黃頌明、吳嘉儀5位演藝學院畢業生主持的《就算得你一個觀眾》。

昨晚一集的主角是當了19年空姐的Grace,她回想2001年未畢業就入職港龍航空,不是特別嚮往空姐生活,而是怕找不到工。Grace目前是一位韓式裱花蛋糕導師。今年10月是港龍結業兩年的日子,Grace回憶當日公司在毫無預兆下結束,她沒有太大傷感,只是遺憾未能夠和一班戰友講句「散水」、食件「散水餅」。

劇團為Grace訂做了一個小故事,邀請了3位她的機艙戰友欣賞演出。布幕拉開,場景是田徑賽道,朱栢康一聲「Go」,鄧智堅及何遠東應聲彈出,只有吳嘉儀留在起點一臉迷茫。朱栢康說︰「跑道得一條咋咩,唔鍾意咪轉過條囉。」

接着Grace以機艙服務長身分出場,為台下的「乘客」作安全講解。航機目的地為「未來」,途中遇到氣流,所以要綁緊安全帶。Grace示範在遇到困難時可以用哨子求助、感到緊張可用「勇氣罩」,假如聽到「Brave、Brave」響聲時,要做出擁抱自己動作。

劇場尾聲,Grace推出一座港龍餐車,為在座乘客送上自製裱花蛋糕作「散水餅」,並附上平底鞋一對,希望各人在落地日子行得更加舒服。Grace眼濕濕說︰「想借呢次機會多謝所有人,唔止係Crew,包括公司上上下下,好似IT部同事、成日Delay就搵佢哋幫手攞嘢食嘅文仔、Tiger,每次冇制服就搵佢求救嘅May姐,好似好多呢啲人,冇講再見就走咗,感覺冇機會同大家一一道別,就咁完,好似結局唔完美。」4位前空姐齊齊喊出「thank you for the flight」,表演落幕。

