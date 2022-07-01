音樂劇《再見亦是朋友》8月公演 曾航生何婉盈再譜戀曲 (22:42)

李思捷、何婉盈與曾航生演出音樂劇《再見亦是朋友》原本今年2月公演，因疫情而一再延後，終於演出有期，將於8月中在屯門大會堂演出。劇中主要演員李思捷、何婉盈和曾航生早前接受《明報》專訪。

歌曲《再見亦是朋友》是1990年代金曲，何婉盈與曾航生是原唱者，兩人更曾傳緋聞，這首歌會勾起不少人的集體回憶。音樂劇背景設定1980年代到2000年，故事圍繞何婉盈與曾航生的愛情故事，曾航生要扮學生，他笑說：「無需擔心，大家都話我跟何婉盈由出道至今、樣貌都差不多。我們是幾十年朋友，劇中有經典歌加搞笑元素，我覺得好有趣，加上疫情下大家心情不是太好，能夠以歌曲令大家共鳴，又可以帶歡樂給大家，覺得好有意思。」他自認很喜歡搞笑，但一直苦無機會，今次終於有機會讓他一試，還能與心目中的搞笑高手李思捷合作，感到十分開心。何婉盈淡出娛樂圈一段日子，近年又活躍起來，提起15歲的女兒，她說：「女兒已不需要我花太多時間照顧，我就做喜歡的事，如時間許可，一定會再拍劇。」

疫情嚴峻時，李思捷為保護家中長期病患長者，要以WFH方式主持《思家大戰》，透過屏幕隔空擔任主持。今次他終於放下戒心，決定為這個音樂劇出關。他表示劇中多達10個造型，很有難度，因本身演出舞台劇的經驗少，故要勤加練習，他說：「特別要練把聲，劇中有40首經典金曲，我都有份唱。」

（即時娛樂）